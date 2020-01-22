Alınan bilgiye göre Ankara'dan İzmir'e giden Halil Yakut'un (53) kullandığı 09 F 7726 plakalı yolcu otobüsü, Banaz ilçe merkezinde yol kenarında park halindeki 35 AKL 382 plakalı tıra arkadan çarptı.
Alınan bilgiye göre Ankara'dan İzmir'e giden Halil Yakut'un (53) kullandığı 09 F 7726 plakalı yolcu otobüsü, Banaz ilçe merkezinde yol kenarında park halindeki 35 AKL 382 plakalı tıra arkadan çarptı.
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