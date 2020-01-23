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  • 23.01.2020 11:42
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 11:48

İçtiği ilaç a kabusu yaşattı! Stresimi kontrol edeyim derken kör oldu!

’da lise öğrencisi 17 yaşındaki Kara’nın sınav stresini yenmek için gittiği hastanede verilen ilaç, ın vücudunda yanıklar ve morluklar oluşturdu. Görme yetisini dahi kaybeden genç kız, yoğun bakıma alındı. Anne ise hastane ile doktoru ’na şikayet etti. Olay üzerine İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

İçtiği ilaç genç kıza kabusu yaşattı!

Beden Eğitimi Öğretmeni Burcu Sargın'ın 3 çocuğundan biri olan sağlık meslek lisesi öğrencisi Hikmet Mina Kara, üniversite sınavına hazırlandığı dönemde kaygı yaşamaya başladı. Sınav stresi nedeniyle uyku düzeni bozulan ve panik atak geçiren liseliyi anne Sargın, 20 gün önce özel bir hastanedeki psikiyatri uzmanı O.E.'ye muayene ettirdi. Kara'ya 'bipolar duygulanım bozukluğu ve uyum bozukluğu' teşhisi koyan doktor O.E., ilaçlı tedavi önerdi. Reçete yazan O.E., ilaç dozunun düzenli olarak artırılacağını söyledi.

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