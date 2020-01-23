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  • 23.01.2020 10:24
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 10:24

Son dakika: 'da 1,5 milyon lira değerinde maddesi ele geçirildi

Son dakika haberi... 'da, şüphe üzerine durdurulan kamyonda, 13 kilo 60 maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi.

Van'da ele geçirildi: Piyasa değeri 1,5 milyon lira

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 22 Ocak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Hafiziye Mahallesinde, plakalı kamyonu şüphe üzerine durdurdu. Narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte kamyonette yapılan aramada, 2 poşetin içindeki 22 saklama kabında, toplam 13 kilo 60 gram maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddenin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu belirtildi.

Olayda, araç sürücüsü H.D. ve yolcu F.K. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği ifade edildi.

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