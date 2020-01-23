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  • 23.01.2020 11:45
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 11:45

’de 39 yakalandı

’nin ilçesinde yasa dışı yollarla ’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 39 , jandarma tarafından yakalandı.

Çanakkale’de 39 kaçak göçmen yakalandı

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren ilçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Korubaşı köyü sahilindeki zeytinlik arazi içerisinde; aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu , Kongo ve Senegal uyruklu 39 yakaladı.

Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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