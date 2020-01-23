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  • 23.01.2020 17:26
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 17:26

'de 401 düzensiz yakalandı

'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 401 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de 401 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, 4'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile polis ekipleri, sınırı geçmek isteyen gruplara yönelik çalışma yaptı.

Uzunköprü, Havsa ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı sınır köylerinde yapılan denetimlerde, , , , , , , ve Fas uyruklu 401 düzensiz yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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