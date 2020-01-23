Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 23.01.2020 15:49
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 15:49

Karayolunda zincirleme ! Trafik durdu!

Yoğun kar yağışı nedeiyle -Gerede karayolunda zincirleme meydana geldi. Kaza nedeniyle ulaşım durdu, ekiplerin kazaya müdahalesi devam ediyor.

Karayolunda zincirleme kaza! Trafik durdu!

'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası 'nda ulaşımı durma noktasına getirdi.. karayolunun bazı kesimlerinde yol beyaza bürünürken, 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

Karayolları ekipleri, D-100 karayolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bölgede etkili olan sis edeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.



GEREDE-KARABÜK YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Bolu'nun Gerede ilçesi ile arasında karayolunda kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç çarpıştı. Gerede istikametinde yaşanan lar nedeniyle yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Yol, yaklaşık bir saat ulaşıma kapanırken, kaza yapan araçların yolun kenarına alınması ve yoldan kaldırılmasıyla ulaşım tek şeritten sağlandı.



Bu arada, Bolu ile arasında yolda da kar yağışı etkili oluyor. TIR ve kamyonların yola zincirsiz çıkmasına izin verilmedi. Zaman zaman araçların kayması nedeniyle yolda maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKarayolunda zincirleme kaza! Trafik durdu!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri