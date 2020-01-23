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  • 23.01.2020 17:33
  • Son Güncelleme: 23.01.2020 17:33

'de kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu

'nin Uzunköprü ilçesinde 2 gündür haber alınamayan kişinin cesedi bulundu. İlçede yaşayan Mümin Güven (65), 2 gün önce dolaşmaya çıktığını söyleyerek evinden ayrıldı. Geri dönmeyince Güven'in ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

2 gündür kayıptı, cesedi bulundu!

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü () ekiplerince, Ergene Nehri'nde yapılan aramalarda, köprü ayağında bir erkek cesedi bulundu. Sudan çıkartılan ceset, savcı ve polisin incelemesinin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ailesi cesedin, Güven'e ait olduğunu teşhis etti.

Güven'in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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