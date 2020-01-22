Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kan Merkezi'nde, 9 yıl önce kan bağışı yaparken kan kanseri olduğunu öğrenen Hüseyin Aksu (41), o dönemlerde, şu an eşi olan Derya Aksu'dan (38) ayrılmak istedi. Bunu kabul etmeyen Derya Aksu'nun desteğiyle tedavi görüp, hastalığı atlatan Hüseyin Aksu, "Moralim oldu, canım oldu, hastalığı yendim" dedi.
Derya Aksu da "Bu arada biz de ilik bağışçısı olduk. İnşallah ihtiyacı olan çıkarsa hayat kurtaracağız. Bu hastalığı öğrendiğimizde üç günlük arkadaştık. Hastanede elini tuttum ve bir daha hiç bırakmadım, ölene kadar da bırakmayacağım" dedi. Sosyal medyada da büyük övgü alan Derya Hanım, "Herkes sevdiğine aynısını yapar" yorumunda bulundu.
Çok zor günler geçiren Hüseyin Aksu, eşini çok ama çok sevdiğini söyledi.
Derya Aksu da "Bu arada biz de ilik bağışçısı olduk. İnşallah ihtiyacı olan çıkarsa hayat kurtaracağız. Bu hastalığı öğrendiğimizde üç günlük arkadaştık. Hastanede elini tuttum ve bir daha hiç bırakmadım, ölene kadar da bırakmayacağım" dedi. Sosyal medyada da büyük övgü alan Derya Hanım, "Herkes sevdiğine aynısını yapar" yorumunda bulundu.
Çok zor günler geçiren Hüseyin Aksu, eşini çok ama çok sevdiğini söyledi.
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