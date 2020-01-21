Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı! Arnavutköy'de kapalı bir markete el yapımı patlayıcı bırakıldı Meydana gelen patlama sonucu ölen yada yaralanan olmazken markette çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Patlama anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, kapalı olan markete el yapımı patlayıcı bıraktı. Patlayıcı büyük bir gürültü ile infilak ederken kimliği belirsiz kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.



PATLAMA ANI KAMERADA

Markete kimliği belirsiz kişinin patlayıcıyı koyması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde koşarak gelen kişi, el yapımı patlayıcıyı marketin önüne bırakıyor. Şüpheli kaçarken patlayıcı birkaç saniye sonra infilak ediyor. TÜM MANŞETLER