Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 22.01.2020 06:49
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 06:49

Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı!

Arnavutköy'de kapalı bir markete el yapımı patlayıcı bırakıldı Meydana gelen patlama sonucu ölen yada yaralanan olmazken markette çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Patlama anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Markete el yapımı patlayıcı ile saldırdılar!

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Nenehatun Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, kapalı olan markete el yapımı patlayıcı bıraktı.

Patlayıcı büyük bir gürültü ile infilak ederken kimliği belirsiz kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.



PATLAMA ANI KAMERADA
Markete kimliği belirsiz kişinin patlayıcıyı koyması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde koşarak gelen kişi, el yapımı patlayıcıyı marketin önüne bırakıyor. Şüpheli kaçarken patlayıcı birkaç saniye sonra infilak ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriArnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı atıldı!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri