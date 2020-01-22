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  • 22.01.2020 14:53
  • Son Güncelleme: 22.01.2020 14:57

'ndeki uyuşturucu kaçakçılığında şüphesi

Dolhan'da bulunan ağaçlık alana planörle atılan 6 çantanın içerisinde bulunan uyuşturucunun 'dan getirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. Yaklaşık 360 kilogram ağırlığındaki uyuşturucuyu almaya bir kişinin geldiği ancak bölgedeki çoban tarafından görülünce kaçtığı iddia edildi.

Kırklareli'ndeki akılalmaz olayda Bulgaristan şüphesi!

İl Jandarma Komutanlığı'na, dün saat 16.00 sıralarında, Dolhan köyündeki ağaçlık alana planörden çantalar atıldığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, Koru mevkisindeki ağaçlık alanda yaptıkları aramada 6 çanta buldu.

ATILAN UYUŞTURUCU 360 KİLO
Yapılan ilk incelemede, çantalarda uyuşturucu skunk maddesi olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından toplam 360 kilogram uyuşturucu bulunan çantalar İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İfadesine başvurulan görgü tanığı çoban, bölgede hayvan otlattığı sırada havadan planörle ağaçlık alana çantalar atıldığını gördüğünü belirterek, o sırada çantaları almaya gelen 1 kişinin kendisini fark etmesi üzerine çantaları almadan siyah bir araçla kaçtığını anlattı.

BULGARİSTAN'DAN PLANÖRLE GETİRİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR
Uyuşturucu dolu çantaların atıldığı bölgede, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün de inceleme yaptı. Sınıra yaklaşık 30 kilometre mesafedeki ağaçlık alana atılan uyuşturucunun 'dan planörle getirildiği değerlendiriyor.Jandarma ekipleri, çantaları almadan kaçan şüphelinin kullandığı siyah aracın Bulgaristan plakalı olduğunu belirledi. Aracın yakalanması için operasyonlar devam ederken, sınır kapıları da uyarıldı.

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