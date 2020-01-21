Yüzünün yarısını kaplayan 'ben'den 11 yıl sonra kurtulacak

Hatay'da yüzünün yarısını kaplayan 'ben' ile doğan Nazlı Erdem (11), Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Plastik Rekonstrüktif Estetik ve Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kendi vücudundan doku elde edilerek ben tamamen çıkarılacak. Böylece Nazlı gülebilecek" dedi.
- Yaşam
- 21.01.2020
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.