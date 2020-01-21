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Yüzünün yarısını kaplayan 'ben'den 11 yıl sonra kurtulacak

'da yüzünün yarısını kaplayan 'ben' ile doğan Nazlı Erdem (11), Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Plastik Rekonstrüktif Estetik ve Başkanı Prof. Dr. , "Kendi vücudundan doku elde edilerek ben tamamen çıkarılacak. Böylece Nazlı gülebilecek" dedi.

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