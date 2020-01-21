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Vazgeçme ! Boşanmaktan vazgeçmediği için kocası tarafından kurşunladı

S. (50) kendisine boşanma davası açmaya hazırlanan eşi, 2 çocuk annesi S. ile buluştu. istedi. Kadın kabul etmedi. adam, eşine peş peşe 7 el ateş etti. Leyla S., göğsüne ve omzuna 2 mermi isabet etmesiyle acı içinde yere yığıldı. Murat S., karısının başında beklemeye başladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. tutunmayı başardı.

Vazgeçme Leyla!
Bir kadın daha, kocasının silahından kurşunların hedefi oldu. Olay önceki gün 'de yaşandı. S. (50) kendisine boşanma davası açmaya hazırlanan eşi, 2 çocuk annesi S. ile buluştu. istedi. Kadın kabul etmedi. adam, eşine peş peşe 7 el ateş etti. Leyla S., göğsüne ve omzuna 2 mermi isabet etmesiyle acı içinde yere yığıldı.



Murat S., karısının başında beklemeye başladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. tutunmayı başardı. Adliyeye sevk edilen zanlı ise tutuklandı.


Leyla S. kurşunların hedefi oldu. Ölümden döndü.

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