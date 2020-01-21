Bir kadın daha, kocasının silahından kurşunların hedefi oldu. Olay önceki gün İzmir'de yaşandı. Murat S. (50) kendisine boşanma davası açmaya hazırlanan eşi, 2 çocuk annesi Leyla S. ile buluştu. Vazgeçmesini istedi. Kadın kabul etmedi. Öfkelenen adam, eşine peş peşe 7 el ateş etti. Leyla S., göğsüne ve omzuna 2 mermi isabet etmesiyle acı içinde yere yığıldı.
Murat S., karısının başında beklemeye başladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yaşama tutunmayı başardı. Adliyeye sevk edilen zanlı ise tutuklandı.
Leyla S. kurşunların hedefi oldu. Ölümden döndü.
Murat S., karısının başında beklemeye başladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yaşama tutunmayı başardı. Adliyeye sevk edilen zanlı ise tutuklandı.
Leyla S. kurşunların hedefi oldu. Ölümden döndü.
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