Ortak velayet imkanı da var

Boşanmak istiyorum ama çocuğumun zarar görmesinden korkuyorum. Velayet konusunda endişelerim var, çocuk hep tek tarafa mı verilir?
Boşanma süreci her zaman sancılı bir süreçtir, tabii nasıl ilerlediği ve çiftlerin birbirine karşı tutumları da önemlidir ama yine de bir ayrılık söz konusu olduğu için durumdan etkilenmemek biraz zordur. Bu aşamada ortada bir de çocuk bulunuyorsa, onların geleceğini düşünerek doğru kararlar vermek de önemlidir. Çocuğun bir tarafta kalması mümkünken, ortak bir velayet içinde de olması son zamanlarda gündemde olan bir konudur. Evlilik içinde anne ve babada olan sorumluluk boşanmadan sonra şekil değiştirebilmektedir. Mahkemelerce yapılan değerlendirmelerle beraber varılan sonuçta çocuk, üstün yararı gözetilerek taraflardan birine verilir. Kısacası, genel itibariyle velayetin boşanan çiftlerden yalnızca birine verilmesi esastır. Ortak velayet ise tarafların evlilik birliği içindeymişçesine müşterek çocuğun velayet hakkını birlikte kullanmaları anlamına gelmektedir. Ortak velayet için anne ve babanın bu konuda anlaşmış olmaları gerekir. Ayrıca, görüş saatleri, çocuğun yerleşim alanı ve diğer ebeveynle kurulan iletişim de uyumlu ve sağlıklı olmalıdır. Konu derin ve gelişmeleri içinde barındıran bir süreçtedir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Boşanma süreci her zaman sancılı bir süreçtir, tabii nasıl ilerlediği ve çiftlerin birbirine karşı tutumları da önemlidir ama yine de bir ayrılık söz konusu olduğu için durumdan etkilenmemek biraz zordur. Bu aşamada ortada bir de çocuk bulunuyorsa, onların geleceğini düşünerek doğru kararlar vermek de önemlidir. Çocuğun bir tarafta kalması mümkünken, ortak bir velayet içinde de olması son zamanlarda gündemde olan bir konudur. Evlilik içinde anne ve babada olan sorumluluk boşanmadan sonra şekil değiştirebilmektedir. Mahkemelerce yapılan değerlendirmelerle beraber varılan sonuçta çocuk, üstün yararı gözetilerek taraflardan birine verilir. Kısacası, genel itibariyle velayetin boşanan çiftlerden yalnızca birine verilmesi esastır. Ortak velayet ise tarafların evlilik birliği içindeymişçesine müşterek çocuğun velayet hakkını birlikte kullanmaları anlamına gelmektedir. Ortak velayet için anne ve babanın bu konuda anlaşmış olmaları gerekir. Ayrıca, görüş saatleri, çocuğun yerleşim alanı ve diğer ebeveynle kurulan iletişim de uyumlu ve sağlıklı olmalıdır. Konu derin ve gelişmeleri içinde barındıran bir süreçtedir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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