Manken için müebbet

Bursa'da geçen yıl meydana gelen olayda, Sadık Şahin (45), sevgilisi eski manken Alev Çökeliler'in (38) evine gitti. Onur Yılgın (35) ile alkol içtiğini görünce sinirlendi. Yılgın'ı bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç adam kurtarılamadı. Yılgın'ı kendisinin bıçaklamadığını savunan Şahin hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Eski manken Alev Çökeliler, 2003'te bacak güzeli seçilmişti.
Onur Yılgın
Eski manken Alev Çökeliler, 2003'te bacak güzeli seçilmişti.
Onur Yılgın
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