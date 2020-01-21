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Manken için müebbet

'da geçen yıl meydana gelen olayda, (45), sevgilisi eski manken 'in (38) evine gitti. (35) ile alkol içtiğini görünce sinirlendi. Yılgın'ı bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç adam kurtarılamadı. Yılgın'ı kendisinin bıçaklamadığını savunan Şahin hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan cezası istemiyle dava açıldı.

Manken için müebbet
Bursa'da geçen yıl meydana gelen olayda, Sadık Şahin (45), sevgilisi eski manken Alev Çökeliler'in (38) evine gitti. Onur Yılgın (35) ile alkol içtiğini görünce sinirlendi. Yılgın'ı bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan genç adam kurtarılamadı. Yılgın'ı kendisinin bıçaklamadığını savunan Şahin hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Eski manken , 2003'te bacak güzeli seçilmişti.



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