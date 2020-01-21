Siirt'te ilkokul öğretmeni A.K.'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç.'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığını tespit eden okul idaresi, durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletti.







Şirvan Kaymakamlığı A.K.'yi açığa alırken, jandarma ekipleri de öğretmen hakkında işlem başlattı. İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.





Sosyal medyada da skandal öğretmen A.K.'ye büyük tepki vardı...