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'te 'canavar' öğretmenden öğrencilere soba ızgarasıyla şiddet!

'te ilkokul öğretmeni A.K.'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç.'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığını tespit eden okul idaresi, durumu İlçe Müdürlüğü'ne iletti. A.K.'yi açığa alırken, jandarma ekipleri de öğretmen hakkında işlem başlattı. İl Milli Eğitim Müdürü , öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Canavar

Siirt'te ilkokul öğretmeni A.K.'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç.'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığını tespit eden okul idaresi, durumu İlçe Müdürlüğü'ne iletti.



A.K.'yi açığa alırken, jandarma ekipleri de öğretmen hakkında işlem başlattı. İl Milli Eğitim Müdürü , öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.


Sosyal medyada da skandal öğretmen A.K.'ye büyük tepki vardı...

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