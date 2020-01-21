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"Negatif enerjileri temizleme" vaadiyle 6 bin dolar dolandırıldı

İstanbul’da yaşayan ve iki çocuk annesi olan 49 yaşındaki A.S. de katıldığı bir kampta tanıştığı yaşam koçuna ‘üzerindeki negatif enerjileri temizleme’ vaadiyle 6 bin dolar ödedi. Daha sonra ruh sağlığı gittikçe bozulan A.S., hastanede psikiyatrik tedavi görmek zorunda kaldı.

Yoga artık!
İstanbul'da, sözde 'yaşam koçu', A.S'yi kandırdı. "Kötü enerji var" diyerek tam 6 bin dolarını çarptı!

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