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'de kadın cinayeti!

'de (40), önceki akşam sevgilisi Mürsel E. ile tartışmaya başladı. Y, Duran'a kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Komşular polisi aradı. Ekipler, talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Zanlı aranıyor.

Kadın cinayeti!
'de Zübeyde Duran (40), önceki akşam sevgilisi Mürsel E. ile tartışmaya başladı. Y, Duran'a kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Komşular polisi aradı. Ekipler, talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Zanlı aranıyor.

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