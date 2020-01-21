Kocaeli'de Zübeyde Duran (40), önceki akşam sevgilisi Mürsel E. ile tartışmaya başladı. Y, Duran'a kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı. Komşular polisi aradı. Ekipler, talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Zanlı aranıyor.
Kocaeli'de ZübeydeDuran (40), öncekiakşam sevgilisi MürselE. ile tartışmaya başladı.Y, Duran'a kurşun yağdırdıktansonra kaçtı. Komşularpolisi aradı. Ekipler,talihsiz kadının öldüğünübelirledi. Zanlı aranıyor.
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