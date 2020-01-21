Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca 97 yaşında vefat etti. Ölümü büyük üzüntüye neden oldu. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kurucu Onursal Başkanı Hayrettin Karaca 97 yaşında vefat etti. Ölümü büyük üzüntüye neden oldu. TEMA Vakfı kurucusu Haytettin Karaca hayatını kaybetti | Hayrettin Karaca kimdir?
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