Öğle saatlerinde, Karayolları ekipleri TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkiinde temizlik yaptığı sırada yol kenarında içerisinde bir şey bulunan battaniyeyi gördü. Karayolları görevlileri, battaniyeyi açtıklarında cesedi görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis, Ankara istikametinin bir şeridini kapatarak, cesedin bulunduğu bölgeye paravanla kapattı. Polis, olay yerinde incelemede bulundu. Olay yerinde incelemelerin tamamlanmasının ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı.