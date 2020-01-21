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  • 21.01.2020 14:46
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 14:46

'nde korkunç olay! Hemen polise haber verdiler

'nin Kartepe ilçesinde, elleri ve ayakları iple bağlanıp, dövülen kişinin cesedi battaniyeye sarılarak Otoyolu kenarına atıldı. 30-35 yaşlarındaki kişinin kimliği belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Korkunç olay! Hemen polise haber verdiler

Öğle saatlerinde, Karayolları ekipleri Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkiinde temizlik yaptığı sırada yol kenarında içerisinde bir şey bulunan battaniyeyi gördü. Karayolları görevlileri, battaniyeyi açtıklarında cesedi görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis, istikametinin bir şeridini kapatarak, cesedin bulunduğu bölgeye paravanla kapattı. Polis, olay yerinde incelemede bulundu. Olay yerinde incelemelerin tamamlanmasının ardından ceset otopsi için morga kaldırıldı.

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