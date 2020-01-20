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  • Son Güncelleme: 20.01.2020 21:30

20 Ocak duyuruldu! Geçen hafta ikramiye üçe bölünmüştü

20 Ocak , günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından açıklandı. 13 Ocak tarihinde gerçekleştirilen çekilişte 10 bilen 3 kişi, 195 bin 159 lira 55'er kuruş ikramiye kazanmıştı. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte haftanın kazanan numaraları

20 Ocak On Numara çekiliş sonuçları duyuruldu!

On Numara'nın geçen haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 195 bin 159 lira 55'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu ve çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Sincan, Çanakkale'nin Gelibolu ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinden yatırıldığı belirlendi. Bugün bayilerden On Numara oynayanlar bu kapsamda 20 Ocak On Numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor. İşte haftanın şanslı numaraları

20 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

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