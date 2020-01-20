İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.
Kar nedeniyle merkezde 15, Sivrice ilçesinde 15, Maden'de 25, Keban'da 9, Ağın'da 6 ve Baskil ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Kar nedeniyle merkezde 15, Sivrice ilçesinde 15, Maden'de 25, Keban'da 9, Ağın'da 6 ve Baskil ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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