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  • 20.01.2020 14:18
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 14:18

: 'da kar nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı

haberi... 'da etkili olan kar yağışı sonucu 73 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı
Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkezde 15, Sivrice ilçesinde 15, Maden'de 25, Keban'da 9, Ağın'da 6 ve Baskil ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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