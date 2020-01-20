Eskişehir'de kaçak içki operasyonu! Tam 168 şişe ele geçirildi!

Alınan bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlilerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor.

Son olarak polis ekipleri durumundan şüphelenerek bir aracı düşürdü. Araçta yapılan kontrollerde, 168 şişe alkol ve alkol yapımında kullanılan 77 adet kit ele geçirildi.

Öte yandan polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.