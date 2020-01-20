Kanser hastası Melek hemşire kendi tedavisi için toplanan parayı başka hastaya harcadı

Samsun'dan gelen haber, insanlık ölmemiş dedirtti. 23 yıllık hemşire Melek Çelik (41), yedi ay önce akciğer kanserine yakalandı. Ailesiyle birlikte araştırma yapan Çelik, Küba'da 400 bin liraya tedavi imkanının olduğunu öğrendi.
'ACILARIMI UNUTTUM'
Arkadaşları tarafından başlatılan yardım kampanyası sayesinde tedavinin 30 bin lirası denkleştirildi. İyileşme hayali kuran Çelik, bu sırada 8 yaşındaki E.B. isimli bir kız çocuğunun ilik kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü ve paraya ihtiyacı olduğunu Gözden düşes! Prens Harry; Kraliyet Denizcileri Kaptanı, Onursal Hava Komutanı ve Küçük Gemiler ve Dalış Başkomutanı, Kraliyet Deniz Komutanlığı gibi kraliyet askeri unvanlarını kaybetti. Çift, 2.4 milyon sterlin harcadıkları Windsor'daki evleri Frogmore Cottage'a artık kira ödeyecek. GERÇEK MELEK öğrendi. Hiç düşünmeden kendisi için toplanan parayı küçük kızın ailesine teslim etti. Adı gibi 'Melek' olduğunu gösteren üç çocuk annesi hemşire "Ardahanlı bir anne sosyal medyadan bana ulaşarak, 8 yaşındaki kızının ilik kanseri olduğunu ve tedavi için 30 bin lira gerektiğini söyledi. Hiç tereddüt etmeden tedavim için toplanan parayı Ankara'daki çocuğun ailesine gönderdim. Çocuk ameliyat olup, iki gün önce taburcu edildi. Bu beni çok mutlu etti. Bir çocuğun hayatına dokunmak kendi hastalığımı ve acımı bana unutturdu" dedi.
Doktorların 2-3 yıl ömür biçtiği Melek Çelik, tedavisi için destek bekliyor.
'ACILARIMI UNUTTUM'
Arkadaşları tarafından başlatılan yardım kampanyası sayesinde tedavinin 30 bin lirası denkleştirildi. İyileşme hayali kuran Çelik, bu sırada 8 yaşındaki E.B. isimli bir kız çocuğunun ilik kanseri nedeniyle tedavi gördüğünü ve paraya ihtiyacı olduğunu Gözden düşes! Prens Harry; Kraliyet Denizcileri Kaptanı, Onursal Hava Komutanı ve Küçük Gemiler ve Dalış Başkomutanı, Kraliyet Deniz Komutanlığı gibi kraliyet askeri unvanlarını kaybetti. Çift, 2.4 milyon sterlin harcadıkları Windsor'daki evleri Frogmore Cottage'a artık kira ödeyecek. GERÇEK MELEK öğrendi. Hiç düşünmeden kendisi için toplanan parayı küçük kızın ailesine teslim etti. Adı gibi 'Melek' olduğunu gösteren üç çocuk annesi hemşire "Ardahanlı bir anne sosyal medyadan bana ulaşarak, 8 yaşındaki kızının ilik kanseri olduğunu ve tedavi için 30 bin lira gerektiğini söyledi. Hiç tereddüt etmeden tedavim için toplanan parayı Ankara'daki çocuğun ailesine gönderdim. Çocuk ameliyat olup, iki gün önce taburcu edildi. Bu beni çok mutlu etti. Bir çocuğun hayatına dokunmak kendi hastalığımı ve acımı bana unutturdu" dedi.
Doktorların 2-3 yıl ömür biçtiği Melek Çelik, tedavisi için destek bekliyor.
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