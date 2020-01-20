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  • 20.01.2020 12:39
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 12:44

Köy okulunda skandal! Sıcak soba ızgarasını öğrencilerin vücuduna bastı

Şirvan'da bulunan bir köy okulunda öğrencilere sıcak soba ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen açığa alındı. Üç öğrencinin vücudunun çeşitli yerlerinde yanık izleri tespit edildi.

Köy okulunda skandal! Bu nasıl vicdansızlık?

'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen açığa alındı.

Alınan bilgiye göre, bir köydeki ilkokulda görevli sınıf öğretmeni A.K'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirmek suretiyle şiddet uyguladığını tespit eden okul idaresi, durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletti.

Bunun üzerine Şirvan Kaymakamlığı öğretmen A.K'yi açığa alırken, jandarma ekipleri de öğretmen hakkında işlem başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, hakkında soruşturma açılan öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

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