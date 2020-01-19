Tokat'ta öğretmen Tuğba Uzun (37), bunalıma girdi. Oğlu Kayra'yı (10) bıçakla katletti. Sonra da hayatına son verdi. Dehşeti gören eşi Mustafa, fenalık geçirdi. Tokat'ta öğretmen Tuğba Uzun (37), bunalıma girdi. Oğlu Kayra'yı (10) bıçakla katletti. Sonra da hayatına son verdi. Dehşeti gören eşi Mustafa, fenalık geçirdi.
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