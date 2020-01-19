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'ta cinnet getiren öğretmen önce oğlunu katletti, sonra intihar etti

'ta öğretmen (37), bunalıma girdi. 'yı (10) bıçakla katletti. Sonra da hayatına son verdi. Dehşeti gören eşi Mustafa, fenalık geçirdi.

Önce oğlunu katletti, sonra intihar etti
'ta öğretmen (37), bunalıma girdi. Oğlu Kayra'yı (10) bıçakla katletti. Sonra da hayatına son verdi. Dehşeti gören eşi Mustafa, fenalık geçirdi.

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