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  • 19.01.2020 10:12
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 10:29

Son dakika: Okmeydanı'nda sı! Yaralılar var

Son dakika haberine göre Şişli Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda önündeki bir başka metrobüse çarptı. Avcılar istikametinde meydana gelen da arkadan çarpan metrobüsün şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

Okmeydanı'nda metrobüs kazası! Yaralılar var

Şişli Okmeydanı Hastanesi Durağı'nda önündeki bir başka metrobüse çarptı. Avcılar istikametinde meydana gelen da arkadan çarpan metrobüsün şoförü yaralandı. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

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