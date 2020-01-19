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  • 19.01.2020 10:51
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 10:53

Son dakika: tarih verdi! 'a kar geliyor!

Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasında göre, 'nde başta olmak üzere bugün etkili olacak yağışların yarın kuvvetli rüzgar ile birleşerek hissedilen sıcaklığı oldukça düşürmesi bekleniyor. Meteoroloji, tüm İstanbulluların merakla beklediği kar hakkında da tarih verdi. Yapılan son tahminlere göre İstanbul’a Perşembe ve Cuma günü kar yağması bekleniyor.

Meteoroloji tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor!

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa'nın kuzey kesimleri, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Hopa, Erzurum, Bingöl, Muş ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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