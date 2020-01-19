Erzincan'da feci kaza!

Kaza, dün gece saatlerinde Halitpaşa Caddesi SGK kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İlker Macit idaresindeki 24 EP 699 plakalı minibüs, Faruk Yılmaz yönetimindeki 24 DF 044 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 3 çocuk toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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