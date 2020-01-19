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  • 19.01.2020 08:43
  • Son Güncelleme: 19.01.2020 08:43

'da feci !

'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Erzincan'da feci kaza!

, dün gece saatlerinde Halitpaşa Caddesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İlker Macit idaresindeki 24 EP 699 plakalı minibüs, Faruk Yılmaz yönetimindeki 24 DF 044 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 3 çocuk toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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