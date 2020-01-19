Robin Hood yardımı

İstanbul Fatih'te Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşler, geçen yıl siyanür içerek intihar etti. Bakkal, Yetişkin kardeşlerin kendisine 2 bin 380 lira borcu olduğunu ve bir kişinin tüm borçları ödediğini söyledi.
İşyeri sahibi, Adam ödedi gitti ismini de söylemedi.
İşyeri sahibi, Adam ödedi gitti ismini de söylemedi.
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