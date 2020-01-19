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Robin Hood yardımı

 Fatih'te Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve (60) kardeşler, geçen yıl siyanür içerek etti. Bakkal, Yetişkin kardeşlerin kendisine 2 bin 380 lira borcu olduğunu ve bir kişinin tüm ları ödediğini söyledi. İşyeri sahibi, Adam ödedi gitti ismini de söylemedi.

Robin Hood yardımı
İstanbul Fatih'te Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşler, geçen yıl siyanür içerek etti. Bakkal, Yetişkin kardeşlerin kendisine 2 bin 380 lira borcu olduğunu ve bir kişinin tüm ları ödediğini söyledi.



İşyeri sahibi, Adam ödedi gitti ismini de söylemedi.

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