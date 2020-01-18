Çağlayan'da seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrobüsteki yangın nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Çağlayan'da seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrobüsteki yangın nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
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