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  • Son Güncelleme: 18.01.2020 16:21

Son dakika: metrobüste ! Seferler aksıyor

Son dakika haberi... 'da seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

'da seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrobüsteki yangın nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

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