Neredesiniz çocuklar Şanlıurfa Siverek'te 8. sınıf öğrencisi Melike Baturalp (14) ve 5. sınıf öğrencisi kardeşi Bünyamin Baturalp (11), dün sabah okulda karnelerini aldı. Ancak ikili, çıkışta eve gitmedi. Ailesi, aramalara rağmen çocuklarına ulaşamadı. Haber üzerine polis, kardeşlerin bulunması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa Siverek'te 8. sınıf öğrencisi Melike Baturalp (14) ve 5. sınıf öğrencisi kardeşi Bünyamin Baturalp (11), dün sabah okulda karnelerini aldı. Ancak ikili, çıkışta eve gitmedi. Ailesi, aramalara rağmen çocuklarına ulaşamadı. Haber üzerine polis, kardeşlerin bulunması için çalışma başlattı. TÜM MANŞETLER