Hekim hatasına çifte tazminat

Doğum sırasında çocuğumda sinir sistemi zedelenmesi oldu. Dava açmak istiyorum, mümkün mü?
Hekimin hasta üzerinde yükümlülükleri vardır. Hekim, sağlık hizmeti verirken uyguladığı tıbbi tüm tanı ve fiillerde tedbirli davranmak zorundadır. Hekim, tüm bilgi ve hayat donanımıyla beraber olasılıkları değerlendirmek ve can kaybı ya da sakatlık yaşanmaması üzere dikkatli davranmak zorundadır. Hastayı riske sokmamak, can güvenliğini tehlikeye atmamak ve tüm ihtimaller dahilinde en uygun tedavi seçimini yapmak ile yükümlüdür. Hekimler vekillik sözleşmesi kapsamında özen borcu yükümlüğüne girmiş olurlar. Bu durumda meydana gelen bir sakatlık, komplikasyon ya da ölüm meydana geliyorsa, savcılığa ve hukuki yollara başvuru yapmalı ve dava sürecini başlatmalısınız. Bu süreçte hekimin kusuru veya ihmali olduğu sonucuna varılırsa hem maddi hem manevi tazminat haklarınız mevcut olur. Ayrıca hekimin hatasından, hastane de müteselsilen sorumludur.
İMZA: SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Hekimin hasta üzerinde yükümlülükleri vardır. Hekim, sağlık hizmeti verirken uyguladığı tıbbi tüm tanı ve fiillerde tedbirli davranmak zorundadır. Hekim, tüm bilgi ve hayat donanımıyla beraber olasılıkları değerlendirmek ve can kaybı ya da sakatlık yaşanmaması üzere dikkatli davranmak zorundadır. Hastayı riske sokmamak, can güvenliğini tehlikeye atmamak ve tüm ihtimaller dahilinde en uygun tedavi seçimini yapmak ile yükümlüdür. Hekimler vekillik sözleşmesi kapsamında özen borcu yükümlüğüne girmiş olurlar. Bu durumda meydana gelen bir sakatlık, komplikasyon ya da ölüm meydana geliyorsa, savcılığa ve hukuki yollara başvuru yapmalı ve dava sürecini başlatmalısınız. Bu süreçte hekimin kusuru veya ihmali olduğu sonucuna varılırsa hem maddi hem manevi tazminat haklarınız mevcut olur. Ayrıca hekimin hatasından, hastane de müteselsilen sorumludur.
İMZA: SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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