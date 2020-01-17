Vali Kadir Çakır, Erdoğan Akdağ İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. 1'inci sınıf öğrencisi Adil Erdem Temiz, yanında bulunan arkadaşı ile birlikte okulun bahçesine park edilen Vali Çakır'ın makam aracını inceledi.
Yozgat'ta bir ilkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü
Yozgat'ta ilkokul öğrencisi Adil Erdem Temiz, karne töreni için okula gelen Vali Kadir Çakır'ın makam aracındaki Türk bayrağı flamasını öptü. Vali Çakır, makamında kabul ettiği öğrenci Adil Erdem Temiz'e çeşitli hediyeler verdi.
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