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  • 17.01.2020 20:14
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 20:30

'ta bir ilkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü

'ta ilkokul öğrencisi , karne töreni için okula gelen 'ın makam aracındaki Türk bayrağı flamasını öptü. , makamında kabul ettiği öğrenci Adil Erdem Temiz'e çeşitli hediyeler verdi.

Vali Kadir Çakır, Erdoğan Akdağ İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. 1'inci sınıf öğrencisi Adil Erdem Temiz, yanında bulunan arkadaşı ile birlikte okulun bahçesine park edilen Vali Çakır'ın makam aracını inceledi.

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