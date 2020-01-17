Taksim Dayı 'Muammer Topal' kimdir? Taksim Dayı son günlerde sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Twitter'da ve birçok sosyal medya platformunda Trend Topics olan Taksim Dayı kendisine İngilizce yöneltilen "Taksim'e nasıl gidebilirim?" sorusuna verdiği cevaplarla gündem oldu. Vatandaşlar şimdi Taksim Dayı Muammer Topal hakkındaki detayları araştırıyor.

TAKSİM DAYI KİMDİR?

Sosyal medyada "Taksim Dayı" olarak anılmaya başlanan Muammer Topal'ın, 30 yılı aşkın senedir İstanbul'da yaşadığı ve hiç Taksim'e gitmediği öğrenildi.