Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.01.2020 17:09
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 17:38

kimdir? Taksim Dayı sosyal medyada tekrar gündem oldu

Sokak röportajı esnasında kendisine yöneltilen İngilizce soruya verdiği yanıtla , sosyal medyada çok konuşuldu. Taksim Dayı, hayatında ilk kez Taksim’e gitti. Taksim'de Taksim dayıyı gören vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Aynı zamanda arama motorlarında pek çok kişi sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

Taksim Dayı 'Muammer Topal' kimdir? Taksim Dayı son günlerde sosyal medyada çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Twitter'da ve birçok sosyal medya platformunda Trend Topics olan Taksim Dayı kendisine İngilizce yöneltilen "Taksim'e nasıl gidebilirim?" sorusuna verdiği cevaplarla gündem oldu. Vatandaşlar şimdi Taksim Dayı Muammer Topal hakkındaki detayları araştırıyor.

TAKSİM DAYI KİMDİR?

Sosyal medyada "Taksim Dayı" olarak anılmaya başlanan Muammer Topal'ın, 30 yılı aşkın senedir İstanbul'da yaşadığı ve hiç Taksim'e gitmediği öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriTaksim Dayı Muammer Topal kimdir? Taksim Dayı sosyal medyada tekrar gündem oldu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri