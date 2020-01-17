İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 2019 yılından bu güne kadar tefecilik ve yağma olayları ile ilgili yapılan çalışmaların ardından 28 kişiyi mağdur eden 8 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. ve Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son dakika: Mersin'de tefecilik operasyonu
Son dakika haberi... Mersin'de tefecilik ve yağma olayları ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 2019 yılından bu güne kadar tefecilik ve yağma olayları ile ilgili yapılan çalışmaların ardından 28 kişiyi mağdur eden 8 şüpheli, gözaltına alındı.
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