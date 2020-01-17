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  • 17.01.2020 21:20
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 21:20

Son dakika: Mersin'de tefecilik operasyonu

Son dakika haberi... Mersin'de tefecilik ve yağma olayları ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tefecilik polis baskını

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 2019 yılından bu güne kadar tefecilik ve yağma olayları ile ilgili yapılan çalışmaların ardından 28 kişiyi mağdur eden 8 şüpheli, gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. ve Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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