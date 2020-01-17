Son dakika: Mersin'de tefecilik operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde 2019 yılından bu güne kadar tefecilik ve yağma olayları ile ilgili yapılan çalışmaların ardından 28 kişiyi mağdur eden 8 şüpheli, gözaltına alındı.







Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B. ve Ö.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.