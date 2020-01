handikap puanı ile gelmiş geçmiş en iyi yarış atı olarak gösterilen şampiyon Frankel , katıldığı 14 yarışı da kazandı. 110 milyon euro ile tarihinin de en pahalı atı, sahibi Suudi Arabistan Prensi Halit Abdullah'ı zengin etti. Prens Abdullah, aşılama başına 250 bin sterlin alarak 50 milyon sterlin kazandı.Anne Stakes , Royal Ascot ve St. James's Palace Stakes gibi yarışlarda efsane olan Frankel'in aşılaması için 1000 at sırada olduğu belirtildi. Yani 250 milyon sterlin yolda. Frankel'i her gün binlerce kişi İngiltere 'deki ahırında ziyaret ediyor.Frankel için 48 kişilik ekip görev yapıyor. Antrenöründen fizyoterapistine kadar her konuda uzmanlaşmış ekip Frankel'i güçlü tutmak için çabalıyor.Prens Halit Abdullah