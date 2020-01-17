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Yarış dünyasının efsane atı sahibini zengin etti! Aşılama başına 250 bin sterlin alıyor...

110 milyon değeriyle dikkat çeken yarış dünyasının efsane atı ’in 48 kişilik ekibi dikkat çekiyor. Frankel’in aşılaması 250 bin sterlinden bin at sırada bekliyor.

Ahırdaki banka!
140 handikap puanı ile gelmiş geçmiş en iyi yarış atı olarak gösterilen şampiyon , katıldığı 14 yarışı da kazandı. 110 milyon euro ile tarihinin de en pahalı atı, sahibi Suudi Arabistan Prensi Abdullah'ı zengin etti. Prens Abdullah, aşılama başına 250 bin sterlin alarak 50 milyon sterlin kazandı.

Queen Anne , Royal Ascot ve St. James's Palace Stakes gibi yarışlarda efsane olan Frankel'in aşılaması için 1000 at sırada olduğu belirtildi. Yani 250 milyon sterlin yolda. Frankel'i her gün binlerce kişi 'deki ahırında ziyaret ediyor.



Frankel için 48 kişilik ekip görev yapıyor. Antrenöründen fizyoterapistine kadar her konuda uzmanlaşmış ekip Frankel'i güçlü tutmak için çabalıyor.


Prens Halit Abdullah



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