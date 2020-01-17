Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.01.2020 16:45
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 16:58

Son dakika: trafiğinde karne yoğunluğu! İstanbul

Son dakika haberi... ’da okulların kapanması ile birlikte yarıyıl tatili trafiği de başladı. İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin karne alıp tatile girmesiyle birlikte yoğunluğu başladı. İşte İstanbul trafiğinde son durum.

İstanbul trafiğinde karne yoğunluğu!

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte trafiğindeki yoğunluk da arttı. Bugün, ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin karne almasıyla birlikte tatillerini il dışında geçirmek isteyen aileler erken saatlerde yola çıktı.

Cuma günleri, diğer günlere oranla daha da yoğun olan , hem yağmurun başlamasıyla hem de okulların tatile girmesiyle daha erken saatte yoğunlaşmaya başladı. Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti.

Köprülerin yanı sıra TEM Otoyolu'nda hem Ankara hem de Edirne istikametinde ciddi trafik yoğunluğu oluşmaya başladı.

Öte yandan Avrupa Yakası'nda ise hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikameti, hem de Avcılar istikametinde çok ciddi yoğunluk oluştu. Saat 16.30 itibarıyla trafik yoğunluğu 70'e yaklaştı.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: İstanbul trafiğinde karne yoğunluğu! İstanbul yol durumu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri