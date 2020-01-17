Ankara'nın Ulus semtindeki otelden bir kişinin çevreye ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Şahsı ikna etmek için polis çalışma başlattı.
Son dakika: Ankara'da bir otelden ateş açıldı
Son dakika haberi... Ankara'nın Ulus semtinde bir otelden bir kişinin çevreye ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şahsı ikna etmek için polis çalışma başlattı.
Ankara'nın Ulus semtindeki otelden bir kişinin çevreye ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
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