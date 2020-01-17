Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.01.2020 16:00
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 16:00

: 'da bir den ateş açıldı

haberi... 'nın Ulus semtinde bir den bir kişinin çevreye ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Şahsı ikna etmek için polis çalışma başlattı.

Ankara'da hareketli dakikalar! Otelden ateş açtı

'nın Ulus semtindeki den bir kişinin çevreye ateş açması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Şahsı ikna etmek için polis çalışma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Ankara'da bir otelden ateş açıldı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri