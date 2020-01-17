Arjantin'de genç bir kız, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.
Fotoğraf çekmek isterken köpek tarafından ısırıldı! Genç kıza şok
Birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek genç kızın kabusu oldu. Arjantin’de yaşayan genç kız, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.
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