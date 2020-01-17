Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 17.01.2020 16:06
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 16:09

Fotoğraf çekmek isterken tarafından ısırıldı! a şok

Birlikte fotoğraf çektirmek istediği ın kabusu oldu. Arjantin’de yaşayan genç kız, birlikte fotoğraf çektirmek istediği köpek tarafından yüzünden ısırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriFotoğraf çekmek isterken köpek tarafından ısırıldı! Genç kıza şok
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri