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  • Son Güncelleme: 17.01.2020 14:42

den 3 bölgeye son dakika uyarısı! Kar yağışı geri geliyor | 18 Ocak 2020

Son dakika uyarıları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayınlandı. Yayınlanan hava durumu tahminlerinde İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu için kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteorolojiden 3 bölgeye son dakika uyarısı

İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile İstanbul, Bursa, Balıkesir, Sivas, Yozgat, Kayseri çevrelerinde yağış meydana geleceği öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesiyle buzlanma ve don yaşanacağı tahmin ediliyor.

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