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  • 17.01.2020 14:05
  • Son Güncelleme: 17.01.2020 14:05

Denizde yasa dışı avcılığa binlerce liralık ceza

'de İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı denetimlerde "şebeke" diye tabir edilen yöntemle yasa dışı avcılık yapan kişilere toplam 49 bin liralık para cezası uygulandı.

Denizde yasa dışı avcılığa binlerce liralık ceza

'de denizde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 7 kişiye 49 bin lira idari ceza uygulandı, tekne ve av araçlarına el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü emrinde görev yapan "Reisbey" isimli kontrol teknesi, yasa dışı yollarla avcılığa yönelik denetimlere devam ediyor.

İzmir kıyılarında İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eş güdümüyle 15 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, "şebeke" tabir edilen yöntemle yasa dışı avcılık yapan kişilerin bulunduğu tekne durduruldu.

Gemi yetkilisine 25 bin, ruhsatsız avcılık yapan 6 kişiye de 24 bin lira olmak üzere toplam 49 bin lira idari ceza uygulandı. Ruhsatsız olduğu belirlenen tekne ve av araçlarına el konuldu.

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