Evlilik dışı doğurduğu çocuğunun babasını arayan Firdevs'e canlı yayında şok haber 17.01.2020 19:08

Esra Erol'da programının 17 Ocak Cuma günkü canlı yayınında şoke eden anlar yaşandı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı Taner Elçi'den bir çocuk dünyaya getiren Firdevs, iki aylık çocuğuna kimlik bile çıkaramadığı için Elçi'nin peşine düştü. Bebeğini doğurduğu günden beri ortadan kaybolan Elçi'yi arayan Firdevs, Esra Erol'un bugün ki yayınında Elçi'nin evli olmadığını öğrendi. Ayrıca birçok suç sabıkası olan Elçi'nin cezaevinde olduğu ortaya çıktı. İşte Firdevs ve Tahir Elçi olayının ayrıntıları...