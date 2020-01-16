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  • 16.01.2020 18:05
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 18:05

Son dakika: İstanbul 'da çok feci olay! TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haberi! 'da TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alındı. Kız çocuğunun ölüm haberini alan yakınları olayın yaşandığı sokağa gelerek gözyaşı döktü.


Olay saat 15.00 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1084 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre annesiyle birlikte pazara giden 5 yaşındaki Fatmanur Asan, annesinin elinden kurtularak yola fırladı.

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