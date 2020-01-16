Olay saat 15.00 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1084 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre annesiyle birlikte pazara giden 5 yaşındaki Fatmanur Asan, annesinin elinden kurtularak yola fırladı.
Olay saat 15.00 sıralarında Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi 1084 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre annesiyle birlikte pazara giden 5 yaşındaki Fatmanur Asan, annesinin elinden kurtularak yola fırladı.
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