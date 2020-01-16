9 Kasım tarihinde yapılan Süper Loto çekilişlerinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 288 bin 961 lira 15 kuruş devretti. Büyük ikramiyenin bugüne devretmesinin ardından bayilerden loto oynayanlar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. 9 Ocak MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından açıklandı.
16 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI
3 - 26 - 30 - 33 - 36 - 49
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