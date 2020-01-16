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  • 16.01.2020 21:12
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 21:18

16 Ocak duyuruldu! 4 milyon 288 bin 961 lira bugüne devretti

Bayilerden loto oynayanlar 16 Ocak hakkında araştırma yapıyor. oyununun geçen hafta gerçekleştirilen çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 288 bin 961 lira 15 kuruş devretti. Büyük ikramiyenin bugüne devretmesiyle birlikte Süper Loto oynayan vatandaşlar özellikle şu saatlerde nı öğrenmek istiyor. Milli Piyango İdaresi 16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. İşte haftanın sonuçları...

16 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları duyuruldu!

9 Kasım tarihinde yapılan Süper Loto çekilişlerinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 288 bin 961 lira 15 kuruş devretti. Büyük ikramiyenin bugüne devretmesinin ardından bayilerden loto oynayanlar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. 9 Ocak MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından açıklandı.

16 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

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