9 Kasım tarihinde yapılan Süper Loto çekilişlerinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 288 bin 961 lira 15 kuruş devretti. Büyük ikramiyenin bugüne devretmesinin ardından bayilerden loto oynayanlar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. 9 Ocak MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.15'te yapılan çekilişlerin ardından açıklandı.

16 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

3 - 26 - 30 - 33 - 36 - 49