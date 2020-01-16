Yeni evlenen imam hayatının şokunu yaşadı! Karısının erkek olduğu ortaya çıktı!

Uganda'da iki hafta önce Kyampisi Masjid Noor camisi imamının evlendiği kadının erkek olduğu ortaya çıktı. Gerçek imam bir türlü gerdeğe giremeyince ortaya çıktı.
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Uganda'da iki hafta önce Kyampisi Masjid Noor camisi imamının evlendiği kadının erkek olduğu ortaya çıktı. Gerçek imam bir türlü gerdeğe giremeyince ortaya çıktı.
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