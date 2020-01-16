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  • 16.01.2020 17:41
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 17:45

Yeni evlenen imam hayatının şokunu yaşadı! Karısının erkek olduğu ortaya çıktı!

Akıllara durgunluk veren olay Uganda'nın Kayunga kasabasında yaşandı. camisi imamlarından , 2 hafta önce evlendiği eşinin aslında erkek olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Talihsiz imam, görevden alındı. Gerçek, ise bakın nasıl anlaşıldı.

Yeni evlendi! Karısının erkek olduğu ortay çıktı

Uganda'da iki hafta önce Kyampisi Masjid Noor camisi imamının evlendiği kadının erkek olduğu ortaya çıktı. Gerçek imam bir türlü gerdeğe giremeyince ortaya çıktı.

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