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  • 16.01.2020 15:02
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 15:02

'da feci ! Aynı aileden 5 kişi yaralandı

'da 19 EF 619 plakalı araç ile 19 BR 397 plakalı otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Sürücünün otomobilini yerinde bırakıp kaçtığı öğrenildi.

Çorum'da feci kaza! Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Süleyman Kılıçarslan'ın kullandığı 19 EF 619 plakalı araç, Bahçelievler Mahallesi Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 19 BR 397 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi.

da, sürücü Kılıçarslan ile araçtaki Şengül, Halime, Cihan ve Ceyhan Kılıçarslan yaralandı.

Ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer sürücünün otomobilini kaza yerinde bırakıp kaçtığı öğrenildi.

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