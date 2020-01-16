Çorum'da feci kaza! Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Süleyman Kılıçarslan'ın kullandığı 19 EF 619 plakalı hafif ticari araç, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 19 BR 397 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi.

Kazada, sürücü Kılıçarslan ile araçtaki Şengül, Halime, Cihan ve Ceyhan Kılıçarslan yaralandı.

Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Diğer sürücünün otomobilini kaza yerinde bırakıp kaçtığı öğrenildi.