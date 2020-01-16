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  • 16.01.2020 13:57
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 13:57

Muğla'da feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Muğla'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç şarampole yuvarlandı. Ters dönen araçta bulunanlardan biri hayatını kaybederken, 3'ü ise yaralı halde kurtuldu.

Feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı

Muğla'nın Ula ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ali Topçu'nun kullandığı 22 AR 908 plakalı otomobil, Muğla-Akyaka kara yolunun Sakartepe mevkisinde şarampole devrildi.

Kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce araçtan çıkarılan Turgut Pekgönenç, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü ile Cemil İsmail ve Ömer Topçu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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