İstanbul Gaziosmanpaşa'da TIR'ın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay saat 15.00 sıralarında Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesinin elini bırakarak yola çıkan 5 yaşındaki çocuk TIR'ın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.