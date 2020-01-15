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  • Son Güncelleme: 15.01.2020 21:28

15 Ocak çekiliş sonuçları belirlendi! 1 milyon 740 bin liralık ikramiyeyi bir kişi kazanmıştı

15 Ocak çekiliş sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Şans Topu oyununun geçen haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 740 bin 331 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi olmuştu. Özellikle akşam saatlerinden itibaren Şans Topu hakkındaki araştırmalarda yoğunluk yaşandığı görülüyor. Peki, Şans Topu'nda bu hafta hangi numaralar kazandı? İşte 15 Ocak ...

15 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları belirlendi!

Bayilerden loto Şans Topu oynayanlar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Geçen haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 740 bin 331 lira ikramiye kazanmıştı. Bu kapsamda Şans Topu oyununun 970'inci hafta çekilişinde hangi numaraların ikramiye kazandığı merakla araştırılıyor. İşte haftanın kazanan numaraları

15 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 3 - 17 - 18 - 23 - 26 ve +4

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