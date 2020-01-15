Bayilerden loto Şans Topu oynayanlar sonuçları öğrenmek için sabırsızlanıyor. Geçen haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 740 bin 331 lira ikramiye kazanmıştı. Bu kapsamda Şans Topu oyununun 970'inci hafta çekilişinde hangi numaraların ikramiye kazandığı merakla araştırılıyor. İşte haftanın kazanan numaraları

15 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu sonucu: 3 - 17 - 18 - 23 - 26 ve +4