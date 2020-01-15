Niğde Ulukışla'ya bağlı Hacıbekirli köyündeki iki katlı evde mangaldan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Olayda Murat Subaşı ile Nuray Doğan ve Necati Doğan yaralanırken, anneanne Mukaddes Subaşı, anne Fadime Doğan (26), Necati (5) ve Murat Muhammet (2) hayatını kaybetti. Ev sahibi Necati Doğan yangını fark edince camı ve pencere korkuluğunu kırarak dışarı çıktığını söyledi.
- Yaşam
- 15.01.2020
- Gazete
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