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'nin Ulukışla ilçesinde çıkan yangında bir aile yok oldu

Ulukışla'ya bağlı Hacıbekirli köyündeki iki katlı evde mangaldan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. ile ve yaralanırken, anneanne , anne (26), Necati (5) ve (2) hayatını kaybetti. Ev sahibi Necati Doğan yangını fark edince camı ve pencere korkuluğunu kırarak dışarı çıktığını söyledi.

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